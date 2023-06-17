Путин посетил церемонию поднятия трех флагов в Петербурге

В субботу, 17 июня, на берегу Финского залива, напротив парка 300-летия Петербурга состоялось торжественное поднятие трех флагов — Российской Федерации, СССР и Российской Империи. Их подняли на 175-метровые флагштоки — самые высокие в Европе.

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За церемонией наблюдал находящийся сейчас в Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он присутствовал на борту яхты «Охта» вместе с заместителем генерального директора «Газпром нефти» и гендиректором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра I, 165 лет — флагу Российской Империи, 100 лет — Красному знамени. Данный проект был реализован ПАО «Газпром», в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка 300-летия.

Напомним, что накануне, 16 июня, господин Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Основные тезисы выступления президента — в подборке «Ъ-СПб».

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