В Волховском районе Ленобласти горит мусорный полигон

Мусорный полигон ТБО горит днем в субботу, 17 июня, в Волховском районе Ленинградской области. О крупном пожаре сообщает 78.ru.

Отмечается, неподалеку от очага возгорания расположен крупнейший садоводческий массив Ленобласти — Пупышево, где проживает около 100 тыс. человек.

Столб дыма от крупного пожара виден за несколько километров. В настоящий момент на месте работают спасатели.

Позднее появилась информация, что площадь возгорания составляет 500 кв. м. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Гатчине суд обязал собственника горевшей с февраля свалки представить проект рекультивации полигона.

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