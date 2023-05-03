Суд обязал собственника горевшей с февраля свалки в Ленобласти представить проект рекультивации полигона

Гатчинский городской суд обязал ООО «Монита», пользующегося мусорным полигоном «Вырицкий», разработать проект рекультивации свалки, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в среду, 3 мая. Сама свалка тлела с начала февраля, ее тушение аварийные службы полностью закончили в апреле.

«Требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Решением городского суда на Общество возложена обязанность по разработке проекта рекультивации полигона и проведении в соответствии с ним мероприятий по рекультивации нарушенных земель»,— говорится в сообщении.

Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокурора области, добавили в ведомстве.

Напомним, многочисленные нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Вырицкий» под Гатчиной прокуратура выявила в марте. Ранее, 17 февраля, на полигоне начался глубинный пожар вследствие нарушения правил хранения отходов III-IV классов опасности. В отношении ООО «Монита» были возбуждены административные дела о нарушении требований по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологических правил при обращении с отходами (ст. 6.35 и 8.2 КоАП РФ). Тогда же надзорное ведомство через суд потребовало начать рекультивацию полигона.

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