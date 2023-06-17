Ритейлер «Магнит» в первом квартале увеличил выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она составила почти 600 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 41%, валовая — на 5,5%.

Сейчас мы наблюдаем системный кризис всей финансовой системы США. Это отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин. Соединенные Штаты начали злоупотреблять своим положением в финансовой сфере, резко наращивая долги и инфляционно раздувая стоимость активов. Ситуацию ухудшила пандемия, когда населению раздавались «вертолетные деньги» за счет увеличения долгов правительств. Значительная часть этих денег была направлена на фондовые рынки, что создало условия для надувания пузырей. Достигнутое соглашение о временной отмене потолка госдолга США означает, что Федеральное казначейство займет на рынке порядка двух триллионов долларов уже в этом году. Это может вызвать новый отток депозитов.

В Подмосковье завершается строительство административного корпуса производства спутников. В «Роскосмосе» уточнили, что предприятие при поддержке госкорпорации будет выпускать спутники «Ямал» и «Смотр». Они также включены в федеральный проект «Комплексное развитие космических информационных технологий».