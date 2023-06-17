«Уралбройлер» признали банкротом из-за долга в 13,7 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Уралбройлер» (входит в ГК «Здоровая ферма» банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании банкротом «Уралбройлера» в сентябре 2022 года подала другая компания холдинга «Здоровая ферма» — ООО «Здоровая ферма Деликатесы». Размер требований кредитора составил 13,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма». В состав лота вошли 100% долей в уставных капиталах ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». Покупателем выступила дочерняя компания группы «Черкизово».

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