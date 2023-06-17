В Ярославле дорогу к больнице отремонтировали на 10 месяцев позже срока

В Ярославле прошла техническая приемка проезда к больнице имени Семашко и парковки возле гинекологического отделения лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проезд к больнице имени Семашко

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Проезд к больнице имени Семашко

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Был отремонтирован проезд по улице Будкина, дорога, тротуар и парковка возле гинекологического отделения больницы имени Семашко.

«На сегодняшний день объект выполнен на все 100%. Пробы асфальта прошли экспертизу и получили положительный результат. Здесь подрядная организация заменила асфальтовое покрытие, обустроила у больницы около 15 парковочных мест. Это один из первых проездов по программе ремонта подъездных путей к социально значимым объектам, который отремонтирован в текущем году»,— заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Согласно сведениям ЕИС «Закупки», проезд к больнице ремонтируется с сентября 2022 года. Первым подрядчиком на объекте было ООО «СМК «Крепость». Изначально работы должны были быть выполнены к 16 октября 2022 года. Но подрядная организация не произвела ремонт проезжей части, колодцев и тротуара. Контракт с ней был расторгнут в декабре 2022 года, а само ООО «СМК «Крепость» включено в реестр недобросовестных поставщиков.

4 апреля 2023 года завершением ремонта проезда занялся новый подрядчик — ООО «ГК «СВИ». Теперь работы возле больницы собирались закончить к 31 мая. В итоге техническая приемка дороги к больнице состоялась, но уже в середине июня. От начального срока сдачи объекта прошло уже 10 месяцев. Как следует из муниципальных контрактов, городской бюджет оплатил работу обоих подрядчиков. ООО «СМК «Крепость» за выполненную часть ремонта получило около 4,5 млн руб., ГК «СВИ» получит около 7 млн.

Андрей Иванов