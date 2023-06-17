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На Кубани уже 230 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В Краснодарском крае уже 230 выпускников получили 100 баллов на Едином государственном экзамене. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, шестеро школьников набрали по 100 баллов сразу на двух экзаменах. «Русский язык на максимальные баллы написали 95 одиннадцатиклассников, профильную математику — трое. 85 учеников получили 100 баллов по литературе, 50 — по химии, трое — по географии»,— написал глава региона.

Основной период ЕГЭ в Краснодарском крае стартовал 24 мая и продлится до 1 июля. Всего на Кубани организовано 466 пунктов проведения экзаменов. В этом году на Кубани 70 тыс. девятиклассников сдают ГИА и 26 тыс. школьников — ЕГЭ. Регион занимает третье место в России по числу участников итоговых школьных экзаменов.

Александр Орлов

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