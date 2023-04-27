На Кубани сдавать экзамены будут 96 тысяч школьников

В этом году в Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников будут сдавать ГИА и 26 тыс. школьников — ЕГЭ. Регион занимает третье место в России по числу участников итоговых школьных экзаменов, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Остается месяц до начала основного периода государственной итоговой аттестации. Это ответственное время как для школьников, так и для организаторов. У ребят еще есть возможность успеть подтянуть свои знания»,— отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Экзаменационный период начнется 24 мая и завершится 1 июля. Всего на Кубани организуют 466 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них будут работать кондиционер и рециркулятор воздуха, для прозрачности проведения экзаменов установят видеонаблюдение.

В местах проведения экзаменов усилят меры безопасности. Каждую территорию будут обследовать кинологи. За правопорядком будут следить полицейские, представители охранных предприятий и казачьих и народных дружин.

Татьяна Ручкина

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