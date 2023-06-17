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Коммерсантъ FM
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14 банков из трех стран запустили международные переводы в СБП

Уже 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила первый зампред Центробанка (ЦБ) Ольга Скоробогатова.

«Это когда наши граждане могут перевести (деньги.— "Ъ") в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм»,— рассказала она на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

СБП запустили в 2019 году. ЦБ обязал банки внедрить СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года. Правительство планировало выделить дополнительные 800 млн руб. на возмещение комиссии малому и среднему бизнесу за использование СБП. В первом квартале 2023-го объем операций по СБП вырос вдвое, до 5,4 трлн руб.

Лаура Кеффер

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