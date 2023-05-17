Объем операций по СБП в первом квартале вырос в два раза, до 5,4 трлн рублей

В течение первого квартала 2023 года в среднем один человек совершил 16 переводов и оплатил шесть покупок через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает Центробанк (ЦБ). Количество операций через СБП за этот период составило 1,2 млрд, объем — 5,4 трлн руб. (в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 2,4 трлн руб.).

Объем операций в СБП с начала запуска превысил 25,6 трлн руб. За год число магазинов и сервисных предприятий, в которых можно расплатиться через СБП, увеличилось почти втрое, до 675 тыс., добавили в ЦБ.

СБП была запущена в 2019 году. ЦБ обязал банки внедрить СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года. Правительство планировало выделить дополнительные 800 млн руб. на возмещение комиссии малому и среднему бизнесу за использование СБП.

О проблемах с развитием международных трансакций СБП — в материале «Ъ» «Система безгранично ограниченных платежей».

Лаура Кеффер