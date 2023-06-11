Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об обрушении трибун в цирке Ленобласти

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об обрушении трибун в цирке-шапито в Лесколово Ленинградской области.

По данным следствия, в субботу, 10 июня, в поселке Лесколово Всеволожского района во время представления в цирке-шапито «Малибу» обрушилась трибуна. СК сообщает от 150 зрителях, находившихся на шоу, и двух пострадавших несовершеннолетних — шести и восьми лет. Их госпитализировали в местную больницу.

Директор цирка задержан, с ним проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств и причин обрушения. Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку после обрушения трибун, а также взяла ход и результаты расследования на контроль. Господин Бастрыкин поручил главу следственного управления СК по Ленобласти доложить о ходе и первоначальных результатах расследования дела.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что СК по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в цирке-шапито в поселке Лесколово Ленобласти. СК нашел признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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