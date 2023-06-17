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Коммерсантъ FM
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Губернатор Орлов: в агломерации Благовещенск—Хэйхэ появится особая экономическая зона

На территории агломерации Благовещенск--Хэйхэ появится особая экономическая зона с преференционным режимом. Об этом сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

«Пригласил бизнесменов инвестировать в наши города. Для них на территории агломерации, в которую войдут Хэйхэ, Благовещенск и близлежащие села (Чигири, Верхнеблаговещенское и другие), создадим особую экономическую зону с преференционным режимом»,— написал господин Орлов в Telegram-канале.

Василий Орлов добавил, что создание зоны предусматривает мастер-план Благовещенска. По его словам, в сентябре документ представят на утверждение президенту России Владимиру Путину.

Благовещенск—Хэйхэ — крупнейшая трансграничная агломерация Российской Федерации. С российской стороны в нее входят города Благовещенск и села Каникурган, Чигири и Верхнеблаговещенское, с китайской — район Айхуэй. В зоне действует безвизовый режим для граждан России. Ранее аналогичных трансграничных особых экономических зон в России не было, следует из данных на сайте Минэкономики.

Олеся Павленко

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