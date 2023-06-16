В Верхней Пышме суд на 90 дней закрыл школьную столовую из-за отравления десяти детей

В Верхней Пышме (Свердловская область) суд на 90 дней закрыл столовую школы №33 из-за заражения десяти детей и одного взрослого острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор установил, что носителями вируса были пять сотрудников столовой, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в столовой не соблюдали товарное соседство в холодильниках, нарушали правила хранения продуктов и технологические процессы приготовления блюд, а также не соблюдали личную гигиену. К раздаче блюд допускались вожатые детских лагерей, не прошедшие обследование.

Роспотребнадзор поможет в подготовке претензии и иска в суд о компенсации вреда.

Норовирус — это кишечная инфекция, зачастую приводящая к вирусному гастроэнтериту (инфекционному заболеванию с поражением желудочно-кишечного тракта). Норовирус у взрослых сопровождается тошнотой, диареей и болью в животе. Вирус очень заразен и при тяжелой форме заболевания может вызвать серьезные осложнения.

Полина Хабарова

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