Вице-спикер красноярского заксобрания стал кандидатом в губернаторы от КПРФ

Конференция регионального отделения (РО) КПРФ Красноярского края выдвинула кандидатом в губернаторы первого секретаря крайкома, вице-спикера законодательного собрания Андрея Новака. Заседание состоялось 17 июня.

«В своем выступлении Андрей Новак рассказал о приоритетах в работе на посту губернатора в случае избрания. Среди озвученных мер – поднятие зарплат бюджетникам, повышение пенсий и социальных выплат жителям края»,– сообщили в пресс-службе РО. Кандидатуры на пост сенатора на конференции не обсуждались.

Выборы губернатора Красноярского края состоятся в сентябре 2023 года. По данным ГАС «Выборы», врио губернатора Михаил Котюков пока является единственным кандидатом, подавшим необходимые документы в избирательную комиссию Красноярского края. Он был выдвинут РО «Единой России».

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Валерий Лавский