Профильный регулятор обвинил Бориса Джонсона в нарушении кодекса министров из-за колонок в Daily Mail

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон нарушил кодекс поведения министров, так как заранее не сообщил Совещательному комитету по назначениям в бизнесе о том, что станет колумнистом газеты Daily Mail. Заявление об этом комитет опубликовал вчера вечером, 16 июня, его приводит газета The Guardian.

Экс-министры и бывшие премьеры должны уведомлять Совещательный комитет по назначениям в бизнесе о новой работе в течении двух лет после ухода с должности. Так правительство Великобритании следит, чтобы бывшие высокопоставленные чиновники не занимались лоббизмом сразу после завершения службы и перехода в коммерческий сектор.

Как сообщили в комитете, Борис Джонсон проинформировал их о новой работе за полчаса до официального объявления о подписании контракта с Daily Mail. «В кодексе поведения министров говорится, что министрам необходимо следить за тем, чтобы до вынесения рекомендаций комитета они не занимали новые должности и не объявляли о таком намерении заранее. Тот факт, что запрос был получен за 30 минут до того, как стало известно о назначении, является явным нарушением»,— сказано в заявлении.

В комитете добавили, что обратились к Борису Джонсону за объяснениями. Они будут опубликованы позже, дополнили в организации.

Борис Джонсон был премьером Великобритании до сентября 2022 года. В июле он объявил об отставке из-за скандала с экс-заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчеров, которого обвинили в домогательствах. После он стал депутатом британского парламента, но 10 июня сложил полномочия из-за расследования о вечеринках в его резиденции во время пандемии коронавируса.

Вчера вечером на сайте Daily Mail была опубликована первая колонка Бориса Джонсона в рамках сотрудничества с изданием. Господин Джонсон обещал не затрагивать политических тем без необходимости.

О карьере экс-премьера — в материале «Ъ» «Борис Джонсон — официальный лгун».

Олеся Павленко