В 2024 году в Прикамье может пройти этап чемпионата России по ралли

В Пермском крае в 2024 году может пройти этап чемпионата России по ралли, сообщает «Ъ» со ссылкой на гендиректора промоутера чемпионата России по ралли AutoSportMediaGroup, вице-чемпиона по ралли России 2022 года Артура Мурадяна. По словам Артура Мурадяна, в планах расширять географию Чемпионата России по ралли – соревнования должны охватывать Юг, Север России, Урал, Центральную Россию и Дальний Восток.

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Президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко подтвердил, что возможность проведения этапа чемпионата России по ралли в Прикамье действительно рассматривается. Сегодня чемпионат России по ралли состоит из шести этапов, но это число этапов может увеличиться до семи. В Пермском крае может состояться второй этап, продолжительностью 4 дня. Местом проведения соревнования станет Барда. Всего в пермском этапе будет участвовать порядка 60 экипажей (в каждом экипаже по два человека), от региона в состязании могут принять участие 2-3 экипажа. Стоимость проведения этапа чемпионата в Прикамье собеседник не уточнил.

«Окончательное решение о том, будет ли проводиться в Барде этап чемпионата, за Российской автомобильной федерацией. Как только мы увидим календарный план Минспорта России, и в нем будет стоять Прикамье, это и будет окончательным решением», - добавил президент федерации автомобильного спорта Пермского края.

Чемпионат России по ралли – это раллийный турнир, проводимый Российской автомобильной федерацией. Официальным промоутером чемпионата России по ралли является Auto Sport Media Group (ASMG). Соревнования проходят в разных регионах страны.