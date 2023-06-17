Euractiv: Испания заблокировала план НАТО по расширению военного производства

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась утвердить начало работы над планом действий НАТО по расширению военного производства, сообщили источники Euractiv. Решение связано с тем, что испанские компании не были приглашены на встречу министров обороны альянса с 25-ю ведущими фирмами военно-промышленного комплекса, которая состоялась 15 июня.

Как пишет Euractiv, критерии отбора для приглашения компаний на встречу были неочевидными и не разглашались. По данным издания, все приглашенные либо производят, либо могут производить то, что нужно Украине. Среди них оказались американские Raytheon Technologies и Lockheed Martin, производящие Javelin, HIMARS и Patriot, немецкий Rheinmetall, британский BAE Systems, бельгийский FN Herstal и другие.

Представитель НАТО сообщил, что небольшой «целевой список» составлялся таким образом, чтобы провести «более продуктивную дискуссию».

План действий НАТО по расширению военного производство определяет приоритетные направления для инвестиций. Ожидается, что вложения в кратчайшие сроки приведут к максимальному росту производства боеприпасов.

Что ждет Киев от НАТО — в материале «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».

Леонид Уварчев