Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер Дэниел Эллсберг, раскрывший секреты Пентагона о войне во Вьетнаме в 1971 году

Экс-сотрудник Пентагона Дэниел Эллсберг умер в возрасте 92 лет. В 1971 году он раскрыл секретные документы США о войне во Вьетнаме. «Пентагонское досье» привело к решению Верховного суда о свободе прессы и стало катализатором Уотергейтского скандала, пишет The Washington Post.

Семья подтвердила смерть господина Эллсберга. Он умер в окружении родных в своем доме в городе Кенсингтон (штат Калифорния). Сам господин Эллсберг в начале марта сообщал, что ему диагностировали неоперабельный рак в последней стадии.

«Пентагонское досье» — материалы о подготовке к войне во Вьетнаме и ее ведению. Они демонстрировали, как США расширяли свою роль в конфликте на протяжении четырех президентских администраций. Документы раскрывали, что власти скрывали правду о ходе боевых действий и вводили в заблуждение насчет наращивания войск.

Дэниел Эллсберг скопировал и передал документы СМИ. Администрация президента Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию документов через суд, но Верховный суд пришел в к выводу, что пресса имела право на публикацию, так как это гарантирует первая поправка к Конституции США. Господин Эллсберг был обвинен в шпионаже, но Верховный суд прекратил дело после того, как выяснилось, что власти использовали незаконные методы для сбора компромата. Эти попытки добыть информацию о господине Эллсберге позднее станут эпизодами в деле об Уотергейтском скандале.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...