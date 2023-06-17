Умер Дэниел Эллсберг, раскрывший секреты Пентагона о войне во Вьетнаме в 1971 году

Экс-сотрудник Пентагона Дэниел Эллсберг умер в возрасте 92 лет. В 1971 году он раскрыл секретные документы США о войне во Вьетнаме. «Пентагонское досье» привело к решению Верховного суда о свободе прессы и стало катализатором Уотергейтского скандала, пишет The Washington Post.

Семья подтвердила смерть господина Эллсберга. Он умер в окружении родных в своем доме в городе Кенсингтон (штат Калифорния). Сам господин Эллсберг в начале марта сообщал, что ему диагностировали неоперабельный рак в последней стадии.

«Пентагонское досье» — материалы о подготовке к войне во Вьетнаме и ее ведению. Они демонстрировали, как США расширяли свою роль в конфликте на протяжении четырех президентских администраций. Документы раскрывали, что власти скрывали правду о ходе боевых действий и вводили в заблуждение насчет наращивания войск.

Дэниел Эллсберг скопировал и передал документы СМИ. Администрация президента Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию документов через суд, но Верховный суд пришел в к выводу, что пресса имела право на публикацию, так как это гарантирует первая поправка к Конституции США. Господин Эллсберг был обвинен в шпионаже, но Верховный суд прекратил дело после того, как выяснилось, что власти использовали незаконные методы для сбора компромата. Эти попытки добыть информацию о господине Эллсберге позднее станут эпизодами в деле об Уотергейтском скандале.

Леонид Уварчев