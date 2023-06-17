Представитель президента Чехии: Павел словами о наблюдении за россиянами не имел в виду преследование

Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Рехакова прокомментировала слова Петра Павела о необходимости вести «строгий режим наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. Представитель главы государства отметила, что тот не имел в виду «интернирование или какое-либо преследование». Госпожа Рехакова отметила, что слова о наблюдении относятся не ко всем россиянам, а только к тем, «у кого есть факторы риска».

Петр Павел высказал свое мнение насчет россиян за границей в интервью «Радио Свобода» (внесено в реестр иностранных агентов). Комментарий его пресс-секретаря приводит телеканал «Настоящее время» (внесен в реестр иностранных агентов).

Представитель президента также объяснила, почему господин Павел сослался на опыт США в наблюдении за японцами в годы Второй мировой войны. Тогда американские власти интернировали больше 125 тыс. лиц японского происхождения, в том числе граждан США, в «военные центры перемещения», за что в 1980-х приносили извинения. По словам госпожи Рехаковой, ссылка на опыт США была сделана «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».

Пресс-секретарь отметила, что большинство россиян поддерживают президента РФ Владимира Путина и действия российской армии на Украине. «В этих условиях было бы полным провалом наших собственных силовых структур и угрозой безопасности наших граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания русской общине, проживающей в нашей стране»,— добавила она.

В Чехии с населением в 10 млн человек проживают больше 46 тыс. россиян по визам и ВНЖ, отмечает «Настоящее время». Тысячи россиян имеют чешское гражданство в дополнение к российскому.

Леонид Уварчев