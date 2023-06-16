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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Роснефть» и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщила российская компания. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере. Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн т в год.

Освобождать от налога на сверхприбыль российские IT-компании не планируется, сообщил в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее правительство рассмотрело и одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд руб.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group ведет переговоры о создании в Египте производства упаковки и логистического хаба для поставок всех видов своей продукции на египетский и другие зарубежные рынки. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-президент компании Николай Иванов, отметив, что переговоры находятся на предварительной стадии.

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