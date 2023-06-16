Губернатор Дрозденко: Заявленные на ПМЭФ проекты в Ленобласти реализуются на 87,5%

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал рекордным процент реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ в последние пять лет — 87,5%. Общая сумма заявленных проектов в этом году составила почти 900 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высокое качество проработки намерений инвесторов и помощь в реализации — отличная работа команды экономического блока региона, считает глава 47-го региона. «Инвестор голосует ногами и рублем, выбирая место для размещения бизнеса»,— подчеркнул господин Дрозденко.

«Ъ-СПб» писал, что в этом году Ленинградская область намеревалась подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на общую сумму более 100 млрд руб. Годом ранее на форуме регион подписал 30 соглашений на 277 млрд рублей.

Александра Тен

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