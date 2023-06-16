Губернатор Дрозденко: Заявленные на ПМЭФ проекты в Ленобласти реализуются на 87,5%

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал рекордным процент реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ в последние пять лет — 87,5%. Общая сумма заявленных проектов в этом году составила почти 900 млрд рублей.
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Высокое качество проработки намерений инвесторов и помощь в реализации — отличная работа команды экономического блока региона, считает глава 47-го региона. «Инвестор голосует ногами и рублем, выбирая место для размещения бизнеса»,— подчеркнул господин Дрозденко.
«Ъ-СПб» писал, что в этом году Ленинградская область намеревалась подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на общую сумму более 100 млрд руб. Годом ранее на форуме регион подписал 30 соглашений на 277 млрд рублей.