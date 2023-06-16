Новые детские сады построят в двух районах Петербурга

Госстройнадзор Санкт Петербурга выдал разрешение на строительство двух новых детских садов в Невском и Василеостровском районах города.

Как уточнили в ведомстве, в Невском районе новый соцобъект появится на улице Белышева, участок 18. Общая площадь детсада составит 3,8 тыс. кв. м, он сможет принять 140 воспитанников.

В Василеостровском районе объект дошкольного образования будет построен по адресу: Шкиперский проток, 19 лит. А. Запланированная общая площадь — 6 тыс. кв. м, детский сад рассчитан на 280 мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга получили разрешение на строительство еще один детсад и школа.

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