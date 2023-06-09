Школа и детсад в Невском районе Петербурга получили разрешение на строительство

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы на 1650 мест в районе Усть-Славянка на Советском проспекте и детсада в Русановке, сообщила пресс-служба горадминистрации. Учреждения возведут за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП).

«Объект общей площадью 29,2 тыс. кв. м будет оснащен помещениями для спортивных и культурных мероприятий, мастерскими, бассейном. Проектной документацией предусмотрены отдельные входные группы для начальной, основной и средней школ»,— отметили в Смольном.

Детский сад на Русановской улице будет рассчитан на 200 воспитанников. В нем будут работать бассейн, музыкальный и физкультурный залы и кабинет логопеда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство трех соцобъектов в Петербурге.

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