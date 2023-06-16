Ремонтные работы ограничат движение по Варшавскому мосту в Петербурге

На Варшавском мосту через Обводный канал в Петербурге начинается ремонт асфальтобетонного покрытия. В связи с этим движение на переправе будет ограничено с 19 июня по 13 июля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

При этом в КРТИ отметили, что в целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно.

Схема объезда размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за «Алых парусов» в Петербурге по часам на неделю будут закрывать Троицкий мост. Ограничения продлятся с 18 по 24 июня.

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