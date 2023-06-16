Социальный проект Газпрома «Друзья Петербурга» стал партнером Дней Эрмитажа в Сербии

Многофункциональный социальный проект «Друзья Петербурга» (от ПАО «Газпром») стал партнером программы Дни Эрмитажа в Сербии, которые пройдут с 24 по 29 октября 2023 года.

В рамках программы в столице Сербии — Белграде пройдут выставки в Национальном музее, спектакли Санкт-Петербургского академического театра балета им. Леонида Якобсона и концерт народного артиста России Василия Герелло в Национальном театре, серия кинопоказов, публичные лекции, семинары и мастер-классы для музейных специалистов.

«Друзья Петербурга» в Белграде примут участие в международной археологической конференции и представят фильм «Петр I: Последний царь и первый император», снятый при поддержке Газпрома.

«Эрмитаж давно и успешно сотрудничает с "Газпромом". Мы рады, что проект "Друзья Петербурга" примет участие в Днях Эрмитажа в Сербии. Совместные усилия двух инициатив, объединенных любовью к Петербургу и культуре, способны еще сильнее укрепить российско-сербскую дружбу», — заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале этого года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение, предполагающее сотрудничество в области укрепления культурных связей между Россией и Сербией.