Дни Эрмитажа пройдут в октябре в Белграде

В Национальном музее Сербии в Белграде с 24 по 29 октября 2023 года пройдут Дни Эрмитажа. В рамках мероприятия запланированы лекции, выставки, кинопоказы, выступления российских артистов.

Государственный Эрмитаж представит две экспозиции «Царский фарфор» и «Незримое искусство. Расширяя границы возможного».

В рамках Дней Эрмитажа Санкт-Петербургский государственный театр Балета имени Леонида Якобсона в национальном театре Белграда даст два представления. Там же пройдет концерт народного артиста РФ Василия Герелло.

Партнерами Дней Эрмитажа выступают Министерство культуры Сербии и ПАО «Газпром нефть».

В начале этого года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение, предполагающее сотрудничество в области укрепления культурных связей между Россией и Сербией. В течение пяти лет, помимо ежегодного проведения Дней Эрмитажа в Сербии, будет проходить российско-сербская археологическая экспедиция, проводиться научные конференции, выставки, осуществляться проекты в области сохранения объектов культурного и исторического наследия.

Юлия Кузьмина

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