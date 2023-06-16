Какие задачи стоят перед вендором программного обеспечения НОТА? Смогут ли его продукты заместить решения зарубежных разработчиков, ушедших с рынка? И чего не хватает российским компаниям в этой области? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с первым заместителем генерального директора холдинга Т1, управляющим директором вендора программного обеспечения НОТА Кириллом Булгаковым на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Т1 Фото: Пресс-служба Т1

— Сразу возникает вопрос, что это за вендор НОТА? Что за компания, почему она возникла, какие цели и задачи выполняет?

— История НОТА достаточно длинная и интересная. Коллектив вендора отечественного программного обеспечения — это люди, которые за последние годы зарекомендовали себя как эффективная команда, внедряющая программные решения для крупнейших заказчиков. И она все эти годы работала на зарубежном ПО, понимая при этом, что можно сделать свое и лучше. Это было одним из толчков к тому, чтобы запустить эти программы. На самом деле они стартовали около пяти лет назад — уже есть реальные коммерческие продукты, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, которые имеют положительные отзывы клиентов рынка. Это предоснова для того, чтобы двигаться дальше. Для нас было естественным шагом объединить все усилия по созданию собственных программных продуктов в одной компании, которую мы представляем под новым брендом НОТА.

— А какова продуктовая линейка? На кого ориентируетесь и какие запросы есть?

— Исторически мы умеем и любим работать — прежде всего с крупнейшими отечественными заказчиками в принципе из всех отраслей промышленности. Это и финансы, и нефтехимия, и транспорт, и госуслуги. Линейка большая — целый ряд продуктовых портфелей. Платформа «Сфера» с более 40 инструментами, которые позволяют организовать эффективный процесс производства программного обеспечения — такое производство средств производства. Это очень востребованная история сейчас, когда инструменты, которыми раньше пользовались заказчики, стали недоступны. Мы предлагаем альтернативу лучшего качества, инструменты, которые построены на современном стеке. В чем здесь интерес и смысл? Мы, создавая новый продукт, можем позволить себе уйти от старой архитектуры и от так называемого legacy — наследия систем, которые развивающиеся программные продукты давно имеют в своей основе. Когда у тебя команда с горящими глазами, а ты понимаешь, как надо сделать, что можно сделать это лучше, у тебя появляются возможности и ресурсы для этого, получается прекрасный результат.

— А где активность? Где в экономике у нас самый большой спрос, в каком направлении?

— Я выделю, конечно, системы класса ERP — это управление ресурсами предприятий, потому что это всем необходимо.

— Это финансы или логистика, что это такое?

— Нет, они нужны для того, чтобы считать зарплаты, учитывать доходы и расходы, финансы и планировать производство. Это инструменты, которые востребованы, скажем, в промышленности, поскольку требующееся для нее ПО интеллектуально нагружено, в него должны быть вложены довольно большие ресурсы и средства, и эти продукты создаются годами. Мы в такие продукты также вкладываемся. Например, у нас есть инструмент класса CAE (computer-aided engineering), который позволяет автоматизировать работу конструкторов, инженеров.

— А какова перспектива с точки зрения роста? Если анализировать по времени, когда вы достигнете пика? Какие темпы развития в этот период могут быть?

— Наши планы на пять-восемь лет позитивные. Что произошло за последние полтора года? Планы сдвинулись влево. Это хорошо, поскольку пошел существенно больший приток финансирования. Но это и вызов, потому что нужно быстрее наращивать команду, привлекать таланты. Это вопрос, который все время приходится держать в фокусе.