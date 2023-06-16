Марка Freywille посвятила ювелирную коллекцию картине Боттичелли «Рождение Венеры»

Дизайн новой коллекции украшений австрийского ювелирного дома Freywille вдохновлен одной из самых значимых картин эпохи Возрождения «Рождение Венеры» флорентийского художника Сандро Боттичелли.

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Парящие на ветру цветочные лепестки пастельно-розового оттенка с сочными зелеными листьями и золотистые распущенные волосы Венеры на фоне нежного цветового градиента от мятно-зеленого до светло-голубого, изображенные в запатентованной Freywille технике горячей эмали, стали основным мотивом украшений. В этой коллекции ювелиры дополнили декоративную роспись пудрой из натурального золота. Для прорисовки золотой окантовки и серебряных штрихов в изображении раковины гребешка также использовано золото с добавлением жидкого серебра.