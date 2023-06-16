Липецкая область подписала на ПМЭФ-2023 соглашения на 22 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума делегация Липецкой области подписала 27 соглашений на 22 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о строительстве или о модернизации действующих производств. Реализация соглашений должна дать региону 1750 рабочих мест. Также заключались соглашения, направленные на развитие ИТ и искусственного интеллекта, появление зарядных станций для электромобилей, а также новых направлений в образовании и сервисов для жителей региона, отметили в облправительстве.

Какие крупные соглашения с инвесторами подписывала липецкая делегация — в публикации «Ъ-Черноземье» «Инвестиции с видом на границы».

Олег Мухин