В Свердловской области 50% сыров «Российский» оказались некачественными

Половина обследованных сыров «Российский», которые продают в магазинах Свердловской области, не прошли проверку на содержание жира. Анализ проводил региональный референтный центр Россельхознадзора. Пробы взяли из шести сыров, в трех из которых жира оказалось меньше нормы.

Содержание жира в сухом веществе для сыра служит параметром оценки качества, поскольку органолептические характеристики продукта зависят от его жирности. В Россельхознадзоре отметили, что некоторые производители намеренно заменяют молочный жир на модифицированный растительный или говяжий жир, чтобы сэкономить.

Результаты проверки были переданы одной крупных торговых сетей. Сейчас ритейлер должен «принять меры», чтобы некачественный сыр не поступал на продажу.

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