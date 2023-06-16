Meteor Lift инвестирует 500 млн рублей в модернизацию своего предприятия в Петербурге

Компания Meteor Lift (входит в холдинг S8 Capital, бывшая дочерняя компания американской Otis) инвестирует 500 млн рублей в модернизацию своего предприятия в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение с городскими властями было подписано в рамках ПМЭФ-2023.

Как пояснили в пресс-службе компании, в рамках программы по локализации производства и повышения технологической независимости мощности предприятия в Петербурге увеличатся с 10 до 15 тыс. лифтов ежегодно. Для достижения этой цели Meteor Lift оборудует две производственные линии, на которых будет осваиваться производство новых видов продукции, включая двери для премиальных и высокоскоростных моделей лифтов. Компания хочет реализовать проект за два года.

«Ъ» писал, что американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation принял решение уйти с российского рынка и договорился с холдингом S8 Capital Армена Саркисяна о продаже российского бизнеса в июле 2022 года.

Подробнее о дальнейшем развитии лифтового оборудования в РФ после ухода иностранных производителей — в материале «Метеор» наладит производство».

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