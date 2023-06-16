Газпромбанк и власти Воронежской области договорились о реализации совместных проектов

Соглашение о сотрудничестве между Газпромбанком и Воронежской областью в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали заместитель Председателя Правления Банка Алексей Белоус и Губернатор региона Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка ГПБ Фото: пресс-служба Банка ГПБ

Документ посвящен совместным усилиям по социально-экономическому развитию Воронежской области. В частности, Группа Банка готова подключиться к разработке и реализации на принципах ГЧП значимых инвестпроектов и совместно с региональными властями укреплять промышленный потенциал региона. Помимо этого, стороны сосредоточат свои усилия на внедрении среди местных жителей широкого спектра высококачественных банковских услуг от ведущего фининститута страны.

«В Банке накоплен богатый опыт реализации региональных проектов строительства социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства, мы помогаем формировать благоприятный инвестиционный климат. Уверен, что соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей населения и представителей бизнеса региона», – прокомментировал зампред правления Банка Алексей Белоус.

«Совместно с Газпромбанком мы намерены привлекать инвестиции в экономику Воронежской области. Регион и Банк планируют принимать участие в региональных социальных, инвестиционных проектах и программах, развивать государственно-частное партнерство, в том числе по проектам создания объектов дорожной инфраструктуры, образовательных, спортивных и медицинских учреждений. Кроме того, в планах развитие системы закупочных процедур для нужд Воронежской области, в том числе с использованием электронных торговых площадок, и расширение практики применения банковского сопровождения для обеспечения целевого расходования средств в рамках реализации государственных контрактов Воронежской области», – сказал Губернатор региона Александр Гусев.