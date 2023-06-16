Работников Нововоронежской АЭС наградили в честь Дня образования Воронежской области

Во Дворце культуры Нововоронежа прошли чествования работников Нововоронежской АЭС, сотрудников предприятий и организаций города Нововоронежа, посвященные празднованию Дня образования Воронежской области, которой 13 июня исполнилось 89 лет.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

В России каждый регион славится своими достижениями. Есть чем гордиться и нам. Более 400-х лет назад Воронеж был основан как крепость для защиты от набегов кочевников. Затем по указу Петра Первого ему было суждено стать колыбелью русского флота. В прошлом веке из аграрного он превратился в центр промышленности и науки. Первый синтетический каучук, самолет Ил-2, легендарная «Катюша» - это все Воронеж. Практически разрушенный во время Великой Отечественной войны город удалось быстро восстановить. У нас зародился новый вид войск - ВДВ. Внесли свой вклад воронежцы в освоение космоса и мирного атома.

«Нововоронежская АЭС является энергетическим сердцем Воронежской области. При этом главным воронежским богатством являются люди. Поздравляю всех с нашим общим праздником», - сказал заместитель директора по экономике и финансам НВ АЭС, глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.

За плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня образования Воронежской области Благодарностью губернатора Воронежской области Александра Гусева отмечены:

заместитель директора по управлению персоналом филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» Олег Уразов, заместитель главного инженера по эксплуатации 1-й очереди и общестанционных систем филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» Владимир Фоменко.

Отметили власти заслуги сотрудников ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»: адиминистратора цеха общественного питания Галину Быковскую, начальника отдела кадров Анжелу Коренюгину, заместителя генерального директора по общественному питанию Александра Подгорного, водителей Александра Рыжкова и Ивана Неупокоева. Заслужили благодарность главный инженер «Нововоронежатомэнергоремонт» Сергей Герасимов, специалист Нововоронежского филиала АО «АТЦ Росатома» Константин Рожков.

В числе большой группы награжденных - специалисты АО «Консист-ОС Нововоронежский», АО «Никимт-Атомстрой», НПП «Интер Полярис», социальные работники, врачи, воспитатели детских садов, учителя.

За успешную организацию рейтингового онлайн голосования по выбору общественной территории благоустройства в Нововоронеже в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодарности от городских властей удостоилась группа преподавателей и студентов Нововоронежского политехнического института - филиала МИФИ, волонтеров.

Сегодня Правительство РФ уделяет большое внимание различным мероприятиям, направленным на воспитание чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и любви к малой Родине. Инициативы и активное участие «Ростатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают такую работу еще более эффективной. Руководство Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом») уделяет подобным мероприятиям должное внимание, давая пример уважительного отношения к жителям своего региона.