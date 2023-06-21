«Биннофарм Групп» получила премию «Цифровая пирамида – 2023» в номинации «HR Tech проект года»

Проект онлайн-обучения для аппаратчиков смешивания с использованием 3D-тренажеров, внедренный «Биннофарм Групп» при помощи инженерной школы Fine Start, стал победителем в номинации «HR Tech проект года». Премия «Цифровая пирамида – 2023» ежегодно отмечает достижения в области цифровой трансформации HR и HR-технологий.



Обучающий модуль «Биннофарм Групп» состоит из коротких видеоуроков, онлайн-тестирования, симуляторов и 3D-тренажеров, созданных на основании точной цифровой копии оборудования производственной площадки «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп»). Проект дает возможность специалистам отработать полученные знания онлайн в условиях максимально приближенных к реальным.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Обучение персонала – одно из важнейших направлений деятельности для HR. Мы внедряем современные практики для достижения лучших результатов. Использование 3D-тренажеров не только помогает сократить время обучения, что, безусловно, важно для оперативного введения в курс дела новых сотрудников, но и дает возможность приглашать на работу кандидатов, самостоятельно прошедших модуль. Кроме того, онлайн-погружение и «игровой» формат вызывают интерес у молодых специалистов, в которых сейчас так заинтересована отрасль».

Премия «Цифровая пирамида» выявляет лучшие практики цифровой трансформации в сфере управления человеческим капиталом. Проекты участников оцениваются на инновационность технологий, сложность задач, с которыми они позволяют справляться, влияние на показатели эффективности работ и соответствие самым актуальным разработкам в индустрии.

ООО «Биннофарм Групп»