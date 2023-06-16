СКР заочно предъявил обвинения экс-главкому ВСУ Хомчаку

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения бывшему главнокомандующему вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку, бывшему первому зампредседателя Службы безопасности Украины Василию Крутову, руководившему операцией ВСУ на юго-востоке Украины в апреле—июле 2014 года, а также первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, сообщила пресс-служба ведомства. СКР не уточнил статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены обвинения.

Утверждается, что в результате действий Руслана Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры, а Игорь Федоров осуществлял с декабря 2014 года по январь 2015 года командование одним из секторов в городе Мариуполе, на которые его делили ВСУ.

Ведомство также сообщило, что расследует уголовные дела в отношении старших солдат ВСУ Руденко и Юрченко, которые, как утверждается, в феврале 2022 года обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики. По версии следствия, их действия привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также уничтожению гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что СКР заочно предъявил обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии, которые воюют на стороне украинской армии.

Ведомство сообщило о создании военного следственного отдела СКР с дислокацией на территории Белоруссии. Также военные следственные органы СКР продолжают выявлять сайты, содержащие недостоверную информацию о деятельности военных вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба. Отмечается, что ведомство уже заблокировало 27 подобных ресурсов.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов