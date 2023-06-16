Кубанские сельхозпроизводители отмечают рост затрат на озимую пшеницу

В Краснодарском крае участники сельскохозяйственного рынка отмечают рост производственных затрат на озимую пшеницу и снижение рентабельности. В среднем рентабельность не превышает 20%, рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «БС ИнтерАгро», член экспортного совета края Сергей Белов.

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По оценкам господина Белова, с учетом сегодняшних цен и вывозных таможенных пошлин сельхозпроизводитель должен иметь годовую рентабельность в районе 50–70%, чтобы развиваться, инвестировать в средства производства, обновлять технику, покупать удобрения и средства защиты, вкладывать в персонал.

Как пояснила управляющая агробизнесом ГК «ТД ”Сигма”» Любовь Недилько, себестоимость производства озимой пшеницы в сравнении с прошлыми годами выросла примерно на 10–15%. Обусловлено это увеличением стоимости запчастей на иностранную сельхозтехнику.

Но несмотря на то, что в 2022 году произошло значительное снижение цен на зерно, в целом производство зерна пшеницы все равно остается одним из наиболее прибыльных направлений, считает глава краснодарского представительства АО «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок. «У тех клиентов, с которыми мы работаем на юге, остатков пшеницы практически нет. В средних и крупных предприятиях она расходится вся. На юге России производители ориентированы прежде всего на экспорт»,— пояснил собеседник «Ъ-Кубань».

Как отметила Любовь Недилько, агрохолдинг делает упор на традиционно доходные культуры: озимая пшеница, подсолнечник, сахарная свекла, горох. Озимая пшеница в агрохолдинге составляет основу севооборота — 47%.

Андрей Пугачев