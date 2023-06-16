Стало известно, кто возглавит Фонд имущества Петербурга после задержания Станислава Гармаша

На должность временно исполняющего обязанности гендиректора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» назначен Андрей Бочуров. На соответствующую информацию в системе «Контур.Фокус» обратил внимание «Деловой Петербург».

Полный тезка Андрея Бочурова ранее занимал пост первого заместителя комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области. Также, его имя фигурирует в телефонном справочнике исполнительных органов как начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Кроме того, в 2017 году он принимал участие в заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области в должности замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Напомним, что в начале июня генеральный директор Фонда имущества Станислав Гармаш был задержан после обысков и отправлен под домашний арест до 24 июля в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ему и задержанным вместе с ним заму Евгении Политовой, предпринимателю Андрею Васильеву и председателю совета директоров ООО «Агентство развития и исследований в недвижимости» (АРИН) Андрею Тётышу вменяют махинации с продажей имущества ГУП МПБО-2 на Волхонском шоссе (покупателем стал Невский экологический оператор), ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте и AO «Норднайп» на Шуваловском проспекте.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Руководство Фонда имущества Петербурга отправили под домашний арест»

Евгения Марченко

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