«Теремок» инвестирует в развитие сети 2,5 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2023 в пятницу, 16 июня, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и сетью ресторанов русской кухни «Теремок». Подпись под документом поставили вице-губернатор города Кирилл Поляков и генеральный директор ООО «Теремок — Русские блины» Виталий Свидовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания намерена инвестировать в развитие своей сети в Петербурге 2,5 млрд рублей.

«Ъ-СПб» писал, что ранее стало известно о намерениях петербургской сети «Теремок» вложить более 2 млрд руб. в течение пяти лет в модернизацию существующего производства на Репищевой улице в Приморском районе и запуск новой площадки в городе.

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