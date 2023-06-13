Сеть «Теремок» инвестирует более 2 млрд рублей в действующее и новое производство

Петербургская сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в ходе грядущего ПМЭФ намерена подписать соглашение об инвестициях в размере более 2 млрд рублей в течение пяти лет в модернизацию существующего производства на Репищевой улице и запуск новой площадки в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает 13 июня «Фонтанка», локация в будущем соглашении не фигурирует. При этом, по информации издания, компания обсуждает с петербургскими властями несколько площадок, в том числе выделение участка в промзоне «Красносельская», где ранее Смольный анонсировал запуск кластера пищевой промышленности. Ранее землю планировали отдать финской Fazer для строительства завода по производству замороженных и свежих ХБИ, однако компания ушла с российского рынка после начала боевых действий на Украине.

В сети «Теремок» информацию о намерении подписать на ПМЭФ соглашение о модернизации действующего производства и строительстве нового подтвердили, пообещав раскрыть подробности уже после подписания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть ресторанов «Теремок» планирует открыть до 200 новых точек по всей России, увеличив свою сеть в полтора раза в течение ближайших пяти лет.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» работает в России с 1998 года. Заведения сети открыты в Санкт-Петербурге (146 точек), Москве (166) и Краснодаре (8). Совладельцами ООО «Теремок — русские блины» являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).

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