СМИ: Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail

Британский таблоид Daily Mail вышел с заголовком на первой полосе: «Уже завтра: наш новый эрудированный колумнист, которого стоит читать в Вестминстере и по всему миру». Газета не сообщила его имени, но, по мнению британских СМИ, силуэт рядом с заголовком указывает на то, что колонки в Daily Mail будет писать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

Издание Politico написало со ссылкой на источники, что газета собирается платить господину Джонсону «очень высокую шестизначную сумму».

Ранее на этой неделе комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента представил результаты своего расследования в отношении господина Джонсона. Комитет пришел к выводу, что он «неоднократно сознательно вводил в заблуждение парламент», когда тот расследовал скандал вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании в разгар пандемии.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Борис Джонсон — официальный лгун».

Яна Рождественская