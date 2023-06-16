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СМИ: Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail

Британский таблоид Daily Mail вышел с заголовком на первой полосе: «Уже завтра: наш новый эрудированный колумнист, которого стоит читать в Вестминстере и по всему миру». Газета не сообщила его имени, но, по мнению британских СМИ, силуэт рядом с заголовком указывает на то, что колонки в Daily Mail будет писать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

Издание Politico написало со ссылкой на источники, что газета собирается платить господину Джонсону «очень высокую шестизначную сумму».

Ранее на этой неделе комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента представил результаты своего расследования в отношении господина Джонсона. Комитет пришел к выводу, что он «неоднократно сознательно вводил в заблуждение парламент», когда тот расследовал скандал вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании в разгар пандемии.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Борис Джонсон — официальный лгун».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Чем прославился Борис Джонсон во главе правительства Великобритании

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За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить &quot;Брексит&quot;»&lt;br> Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить "Брексит"»
Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

Фото: Dylan Martinez / Pool / AP

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Фото: Simon Dawson / Reuters

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Фото: Frank Augstein / AP

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

Фото: Daniel Leal Olivas / Pool / AP

В апреле 2022 года генерал запаса польской армии Вальдемар Скшипчак раскритиковал Бориса Джонсона за разглашение информации об обучении украинских военных на территории Соединенного Королевства и Польши. Он добавил, что заявления британского политика «соблазняют зло» и «ставят под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат»

В апреле 2022 года генерал запаса польской армии Вальдемар Скшипчак раскритиковал Бориса Джонсона за разглашение информации об обучении украинских военных на территории Соединенного Королевства и Польши. Он добавил, что заявления британского политика «соблазняют зло» и «ставят под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

Фото: Dylan Martinez / Pool / Reuters

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Фото: Rebecca Fulton / Pool / Reuters

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

Фото: Frank Augstein / AP

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

Фото: Офис Президента Украины

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Фото: Reuters / Peter Nicholls

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За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить "Брексит"»
Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

Фото: Dylan Martinez / Pool / AP

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Фото: Simon Dawson / Reuters

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Фото: Frank Augstein / AP

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

Фото: Daniel Leal Olivas / Pool / AP

В апреле 2022 года генерал запаса польской армии Вальдемар Скшипчак раскритиковал Бориса Джонсона за разглашение информации об обучении украинских военных на территории Соединенного Королевства и Польши. Он добавил, что заявления британского политика «соблазняют зло» и «ставят под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

Фото: Dylan Martinez / Pool / Reuters

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Фото: Rebecca Fulton / Pool / Reuters

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

Фото: Frank Augstein / AP

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

Фото: Офис Президента Украины

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Фото: Reuters / Peter Nicholls

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