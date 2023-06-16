Зампред ВТБ Печатников рассказал о новой мошеннической схеме, связанной с рефинансированием кредита

Заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил, что мошенники придумали новый способ обмана клиентов финорганизаций. По его словам, злоумышленники предлагают россиянам оформить рефинансирование кредитов других банков в один и затем перевести полученные деньги на «безопасный счет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Печатников в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Печатников в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства»,— рассказал господин Печатников в ходе Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что мошенникам удалось найти «лазейку» в системе контроля целевого использования кредитов. В итоге заемщик набирает новые кредиты, но старые не гасит. По словам зампреда правления финорганизации, схемы с «мошенническими» кредитами являются сейчас для банковских клиентов главной угрозой и составляют более 70% всех хищений денег в этой сфере.

В мае в ВТБ сообщили, что телефонные мошенники в России стали атаковать целые семьи, чтобы убедить их под разными предлогами перевести деньги на свои счета. Злоумышленники звонят людям от имени сотрудников банков или правоохранительных органов. Они утверждают, что средства потенциальных жертв могут похитить и нужно срочно принять меры для их спасения. В случае отказа мошенники могут перейти на более агрессивную манеру общения и угрожать позвонить родственникам, в том числе супругам или детям, чтобы через них донести свою правоту, некоторые из них в действительности звонят другим членам семьи.

Александр Кислов