В Челябинской области внедрят сервис электронных сертификатов для льготников

В Челябинской области на базе банковских карт «Мир» запустят сервис электронных сертификатов для перечисления социальных выплат. Соглашение об этом на полях ПМЭФ подписали губернатор Алексей Текслер, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Об этом сообщают в правительстве Челябинской области.

Соглашение нацелено на упрощение оказания мер соцподдержки. При оформлении электронного сертификата из бюджета на карту «Мир» будут перечисляться деньги, которые льготники смогут потратить на любые товары или услуги. В их числе средства реабилитации и продукты питания.

«Процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное — выбирать их самостоятельно. Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал», — комментирует гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

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