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Электрокатамаран «Экоходъ-2» выходит на маршрут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась продажа билетов на экскурсии на борту электрокатамарана «Экоходъ-2». Первые рейсы судно выполнит в ближайшие выходные в 11:30, 13:30, 16:30 и 19:30.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Салон катамарана разделен на первый и второй класс, что повлияло на стоимость поездки. Цена стандартной полуторачасовой поездки с рассказом об истории города составит 1,3 тыс. руб. для взрослого и 1,1 тыс. руб. для детей до 10 лет. Поездка класса «комфорт» обойдется 1,95 и 1,65 тыс. руб. соответственно.

Вечерние прогулочные рейсы будут продолжаться 2,5 часа, на борту теплохода будет играть живая музыка. Стоимость тура в «стандарте» составит 2 и 1,7 тыс. руб., в «комфорте» — 2,65 тыс. руб.

Как писал «Ъ», электокатамаран построен на верфи Emperium компанией Sitronics Group. Он был доставлен в Нижний Новгород в начале июня. Эксплуатирует судно круизная компания «Водоходъ».

Андрей Репин

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