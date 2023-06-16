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Алексей Орлов высказался против признания Ельцин Центра иностранным агентом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не поддерживает призывы закрыть Ельцин Центр или признать его иностранным агентом. Он считает Центр первого президента РФ «достойным объектом», который должен находиться в городе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Из истории не вычеркнуть негативных моментов. К этому надо относиться с пониманием, и делать правильные выводы, что Ельцин Центр позволяет сделать. Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки делать»,— заявил Алексей Орлов изданию Ura.ru.

Он отметил, что несколько недель назад по запросу депутата Госдумы Николая Бурляева в Ельцин Центре проходила прокурорская проверка, которая не выявила никаких нарушений.

Накануне о проведении новой проверки Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Ее подробности и основания для нее не разглашаются. В Ельцин Центре спокойно отнеслись к проверке, подчеркнув, что оснований для включения в список иноагентов нет. Ранее Ельцин Центр неоднократно подвергался критике за свою деятельность, в том числе с призывом его закрыть.

Подробнее о проверке — в материале «Ъ-Урал» «В Ельцин Центре ищут иноагента».

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Фотогалерея

Чем занимается Ельцин Центр

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в &quot;Ельцин-центре&quot;

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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