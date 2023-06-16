Алексей Орлов высказался против признания Ельцин Центра иностранным агентом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не поддерживает призывы закрыть Ельцин Центр или признать его иностранным агентом. Он считает Центр первого президента РФ «достойным объектом», который должен находиться в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Из истории не вычеркнуть негативных моментов. К этому надо относиться с пониманием, и делать правильные выводы, что Ельцин Центр позволяет сделать. Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки делать»,— заявил Алексей Орлов изданию Ura.ru.

Он отметил, что несколько недель назад по запросу депутата Госдумы Николая Бурляева в Ельцин Центре проходила прокурорская проверка, которая не выявила никаких нарушений.

Накануне о проведении новой проверки Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Ее подробности и основания для нее не разглашаются. В Ельцин Центре спокойно отнеслись к проверке, подчеркнув, что оснований для включения в список иноагентов нет. Ранее Ельцин Центр неоднократно подвергался критике за свою деятельность, в том числе с призывом его закрыть.

Подробнее о проверке — в материале «Ъ-Урал» «В Ельцин Центре ищут иноагента».

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