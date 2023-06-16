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Карантин из-за птичьего гриппа отменили в Красногорском районе Удмуртии

В Красногорском районе Удмуртии отменили карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующий указ, подписанный главой региона Александром Бречаловым, опубликовали на сайте правительства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, очаги заболевания высокопатогенным гриппом птиц выявили в Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. В домохозяйствах провлдили принудительный выкуп домашней птицы. из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства.

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