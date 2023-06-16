«Хозяйственное управление» ищет поставщика беспроводных колонок и смарт-часов

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 27 июня выберет поставщика сувенирных изделий для официальных и других мероприятий, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 419,6 тыс. руб. Источник финансирования — бюджет республики.

Как следует из закупочной документации, требуются сувенирные наборы двух видов (по 50 штук каждого). В первый из них входят беспроводная колонка, внешний аккумулятор и подарочная коробка из белого переплетного картона. Во второй — смарт-часы в подарочной упаковке.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Хозяйственное управление» на аукционе 23 июня намерено выбрать поставщика 100 сувенирных наборов с медом, чаем и безалкогольным бальзамом. Начальная цена контракта составляет 799,23 тыс. руб., его оплатит бюджет республики.

Майя Иванова

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