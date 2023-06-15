Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хозяйственное управление» ищет поставщика сувенирных наборов

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 23 июня выберет поставщика 100 сувенирных наборов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 799,23 тыс. руб., его оплатит бюджет республики.

Срок контракта — до конца года. Требуется поставить 70 сувенирных наборов с изображением на кейсе мужчины и 30 — с изображением женщины в национальных костюмах. Кейс должен быть прямоугольной формы с ручкой и крышкой на магнитах, выполненный из кашированного картона в форме сундучка, обклеенный переплетным материалом с текстурой, имитирующей льняное полотно, закрывающийся при помощи инкрустированных магнитов с ручкой из натуральной кожи, внутри должен быть ложемент. На кейсе должна быть надпись на русском языке: «Гостинец из Башкирии». В набор входит липовый и цветочный мед, чай с травами, безалкогольный бальзам объемом 500 мл, шкатулка синего цвета под натуральный камень, с рисунком, который согласовывается с заказчиком. Мед, травы и бальзам должны быть произведены в этом году. Баночка с липовым медом должна быть шестигранной, в форме сот, с цветочным — круглой.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...