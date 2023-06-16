Валентина Терешкова получила орден Гагарина №1

Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова награждена орденом Гагарина. Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Терешкова в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Терешкова в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В тексте документа отмечено, что Валентина Терешкова награждается за «выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Орден Гагарина учрежден указом Президента РФ от 27 мая 2023 года. Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена. Сегодня исполняется ровно 60 лет со времени полета Валентины Владимировны в космос. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», торжества, посвященные юбилею, пройдут в Ярославле 17 июня.

Андрей Иванов