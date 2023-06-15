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В Ярославле в юбилей полета Валентины Терешковой запустят салют

В Ярославле в честь 60-летия полета Валентины Терешковой запустят вечерний фейерверк. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Юбилейные торжества пройдут в областном центре 17 июня. В Ярославле над Стрелкой пройдет авиашоу с участием «Русских витязей», а на центральных площадках состоятся концерты. В завершении праздничного дня в 23:00 прогремит салют. 18 июня в поселке Никульское, на родине Валентины Терешковой, пройдет своя часть праздника под названием «Космический пикник: под небом малой родины».

Алла Чижова

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