В Ярославле в юбилей полета Валентины Терешковой запустят салют

В Ярославле в честь 60-летия полета Валентины Терешковой запустят вечерний фейерверк. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Юбилейные торжества пройдут в областном центре 17 июня. В Ярославле над Стрелкой пройдет авиашоу с участием «Русских витязей», а на центральных площадках состоятся концерты. В завершении праздничного дня в 23:00 прогремит салют. 18 июня в поселке Никульское, на родине Валентины Терешковой, пройдет своя часть праздника под названием «Космический пикник: под небом малой родины».

Алла Чижова