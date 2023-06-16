От Рабочей группы к Общественному совету: в ОТЭКО подвели очередные итоги работы по развитию Тамани

В порту Тамань под эгидой Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека прошло 5-е заседание рабочей группы по вопросам экологии и социального развития Таманского сельского поселения. Руководители ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, представили результаты реализованных за 6 месяцев проектов

Заседание рабочей группы. Докладывает Александр Пивиков, директор дирекции безопасности производства ОТЭКО



В работе приняли участие депутаты районного и сельских Советов, ученые-экологи, представители местных экологических инициативных групп и представители ОТЭКО. В ходе рабочего диалога представители компании рассказали о последних «зелёных» инициативах ОТЭКО.

В апреле и начале июня более 600 добровольцев вышли на уборку пляжей Веселовки и Волны в рамках Всероссийской акции «Вода России». Эту акцию ОТЭКО проводит второй год подряд, среди волонтёров на очистку берега от штормового мусора вышел первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и знаменитый спортсмен Николай Валуев. После субботника он поделился секретами профессионального мастерства с юными боксёрами Таманского полуострова.

В сквере им. А.П. Мартыненко в пос. Прогресс, который ОТЭКО ранее отремонтировала на собственные средства, сотрудники и волонтёры-школьники посадили деревья и кустарники. Специалисты «Краснодарлеса» проинспектировали 4 улицы Тамани, где в конце 2022 года дендрологи, волонтёры и сотрудники компании посадили 2 тыс. канадских тополей: все саженцы благополучно пережили зиму и летом идут в рост.

В апреле 270 старшеклассников из 6 школ Тамани, Волны, Таманского, Прогресса и Веселовки прошли тест профориентации, обсудили его результаты и подходящие профессии с психологами в рамках проекта ОТЭКО «ТелеПорт в будущее.

В мае ОТЭКО подвела первые итоги волонтёрского проекта «Энергия добра», участниками которого стали ученики таманских школ. 51 школьник получил от компании ценные награды, а 7 самых инициативных и активных из них уехали с церемонии награждения на новых велосипедах.

Продолжается последовательная реализация четырехстороннего соглашения ОТЭКО с муниципалитетами Темрюкского района о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии. Среди знаковых пунктов договора – установка в ближайшее время в Таманской участковой больнице современного аппарата УЗИ. В детских садах № 31, 32 и 33 Таманского, Веселовки и Тамани установлены сплит-системы. Для спортклуба «Тамань» компания купила спортинвентарь и форму, ОТЭКО стала спонсором футбольной команды Тамани, выступающей в чемпионате района. Для Темрюкского казачьего общества приобрела необходимый для службы инвентарь, а для районного отделения Всероссийского общества слепых — оргтехнику. Улицы поселка Таманский ночами освещают теперь 160 светодиодных светильников. Для таманского ДК «Юность» ОТЭКО закупила световое и музыкальное оборудование, сценическую платформу и инвентарь для зрительного зала.

В презентации ОТЭКО также шла речь о важных инфраструктурных проектах. Завершился ремонт участка муниципальной автодороги Тамань – Волна: несколько месяцев растущего траффика уже подтвердили качество выполненных работ. В рамках проекта «Твой голос, Тамань!» отобраны 4 новых народные инициативы благоустройства Волны, Веселовки, Таманского и Прогресса. Из предложений местных жителей прошлого года полностью завершены работы на 3 объектах, четвёртый находится в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета при Губернаторе КК по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев

Председатель Совета при Губернаторе КК по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев



«За полтора года с момента первого заседания рабочей группы, как видим, сделано действительно многое. Сегодня мы можем рекомендовать ОТЭКО как яркий пример выстраивания плодотворного диалога с жителями и местным самоуправлением. Уверен, образованный Общественный совет при компании поможет дальнейшему развитию отношений на благо всего Таманского полуострова», – комментирует председатель Совета при Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев, председательствовавший от Совета на заседании рабочей группы.

Заседание рабочей группы. Слева — генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков



«Мы ведём системную работу по социальному и экономическому развитию Таманского полуострова. Многие проекты уже показали свою эффективность, многие – заложили серьёзную основу для дальнейших улучшений условий жизни. В активном диалоге с жителями станиц и посёлков, активными общественниками и народными представителями компания видит пути дальнейших преобразований на благо всего Темрюкского района и Краснодарского края», – сказал генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков.

Для дальнейшего развития диалога жителей Таманского полуострова и компании создан Общественный совет при ОТЭКО. Такой формат позволит ускорить коммуникацию и более чутко реагировать на запросы общества, связанные с формированием комфортной среды в ближайших к порту Тамань населенных пунктах. Новый способ взаимодействия на 4 заседании рабочей группы предложил член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Артём Голубов. К настоящему времени утверждено Положение о Совете, а на предложение войти в его состав откликнулись 11 представителей общественных организаций, местного самоуправления и активных местных жителей. В новый совещательный орган вошли несколько постоянных членов рабочей группы, в этой связи заседание стало переходным этапом между форматами и обеспечило преемственность.

Читайте нас в Telegram